De Vrij allontana le sirene arabe: "Io mi vedo all'Inter, sono felicissimo"

LE PAROLE

Dopo la vittoria della sua Olanda nei quarti di Euro 2024 contro la Turchia, il difensore nerazzurro fa chiarezza sul suo futuro

© Getty Images "Ho ancora un anno di contratto più un'opzione. All'Inter sono felicissimo, è stata una stagione pazzesca. Io mi vedo all'Inter". Dopo aver conquistato la semifinale di Euro 2024 con la sua Olanda grazie alla vittoria in rimonta sulla Turchia del compagno di squadra Calhanoglu, Stefan De Vrij allontana le voci su un suo possibile addio alla maglia nerazzurra. Il difensore olandese è finito nel mirino di alcune squadre arabe, in particolare dell'Al Ittihad, pronto a offrirgli un contratto da sogno.

Vedi anche inter Inter, caccia al difensore centrale: i nomi, da Hermoso (inseguito dal Napoli) a Bijol

"de Vrij in Arabia? Quando arrivano queste cose sono notizie che a volte hanno fondamento ma in questo caso no - ha detto qualche giorno fa il ds dell'Inter Piero Ausilio a proposito delle voci di mercato intorno all'olandese - Posso solo dire che è un giocatore importante dell'Inter e sta disputando un ottimo Europeo. Fa parte del progetto di questa stagione, viene da un'annata importante dove si è sempre fatto trovare pronto. Per noi è un elemento importante che si alterna nel ruolo con Acerbi. Poi se lui vuole prendere in considerazione delle proposte noi siamo qui ad ascoltare, ma oggi è un giocatore della rosa e pensiamo a una stagione con lui",



de Vrij è stato eletto MVP di Olanda-Turchia, dove ha firmato il gol del pareggio degli orange che poi si sono imposti per 2-1 conquistando la semifinale contro l'Inghilterra.