Cancelo vuole tornare in Italia: l'agente lo ha offerto a Juve e Inter

L'INDISCREZIONE

L'esterno portoghese, rientrato al City dopo il prestito al Barcellona, cerca una nuova sistemazione. Ha già giocato in nerazzurro e poi in bianconero

© Getty Images Ritorno in Italia per Joao Cancelo? Il 30enne portoghese spinge per una nuova avventura nel nostro campionato dopo il mancato riscatto del Barcellona, che lo ha preso in prestito nel settembre 2023, e il ritorno al Manchester City, dove non rientra nei piani di Pep Guardiola. Secondo quanto riportato da 'La Stampa', il suo agente Jorge Mendes ha bussato alla porta di Inter e Juve - entrambe alla ricerca di un esterno - per sondare il terreno in vista di un possibile 'bis'.

Cancelo ha infatti giocato in maglia nerazzurra nella stagione 2017/18 e con quella bianconera nella stagione successiva (con cui ha vinto campionato e Supercoppa italiana). Il portoghese, reduce dall'eliminazione da Euro 2024 con la sua Nazionale, garantisce esperienza e duttilità - può giocare dietro e sulla linea del centrocampo, a sinistra e a destra - ma il problema è a livello di costi. Da una parte c'è la richiesta del Manchester City, che lo valuta 25 milioni di euro (ma si potrebbe strappare un prestito con diritto di riscatto), dall'altra c'è un ingaggio troppo alto, che però lo stesso Cancelo è pronto a ridursi pur di giocare in una squadra che disputi la Champions League e il Mondiale per club.