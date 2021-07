Inter: Nainggolan verso il ritorno a Cagliari, si lavora per Nandez

MANOVRE NERAZZURRE

Al belga sarà concessa la buonuscita e verrà liberato, già in Sardegna invece Dalbert

Quello tra Milano e Cagliari resta uno degli assi più caldi di questa sessione di calciomercato. Se la trattativa per Dalbert è ormai chiusa (il brasiliano è già in Sardegna dove giocherà la prossima stagione in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro), sembra essere sulla buona strada anche quella per riportare in rossoblù Radja Nainggolan. Il belga con tutta probabilità non si imbarcherà con l'Inter per la tournée americana: gli verrà concessa la buonuscita e sarà libero di firmare con i sardi. Destinata a tempi più lunghi, invece, la trattativa per portare in nerazzurro Nahitan Nandez. Getty Images

Per quanto riguarda Nainggolan l'Inter ha dunque optato per il male minore, rassegnandosi alla minusvalenza, ma puntando sul risparmio di un ingaggio pesante (8,5 milioni di euro lordi). Un po' come accaduto con Joao Mario, svincolato con un anno di anticipo per permettergli di accasarsi al Benfica, e come potrebbe accadere con Arturo Vidal, anche lui sulla lista dei partenti e al momento senza offerte concrete arrivate alla società.

Su Nandez ci sarà invece da lavorare ancora un po': l'uruguaiano è deciso a lasciare la Sardegna e provare a sposare il progetto di una big, ma il presidente Giulini vuole monetizzare. La sua volontà potrebbe alla fine fare la differenza, al momento c'è però da superare l'ostacolo economico: il Cagliari chiede almeno 30 milioni di euro (la clausola rescissoria è di 36), l'Inter punta invece a un prestito oneroso, con la possibilità di riscattarlo poi a fine stagione. Al momento appare lontana l'ipotesi di contropartite tecniche. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra gli uomini di mercato nerazzurri, l'agente del giocatore e il ds dei sardi Capozzucca. La pista è comunque molto calda.