Inter-Pavard, c'è la fumata bianca: stasera a Milano, domani le visite

manovre nerazzurre

Secondo le ultime notizie, il Bayern ha dato garanzie ai nerazzurri sull'arrivo del difensore a Milano

La fumata bianca per Benjamin Pavard all'Inter è finalmente arrivata. Dopo che il club nerazzurro aveva fissato a oggi la dead-line per l'arrivo del difensore alla corte di Simone Inzaghi, il Bayern Monaco ha dato il via libera per la conclusione della trattativa sulla base di 30 milioni più 2 di bonus. E Pavard è pronto a lasciare la Germania e la Baviera, col difensore atteso in serata a Milano dove nella giornata di domani, salvo imprevisti dell'ultimo momento, sarà sottoposto alle visite mediche di rito e poi firmerà con i nerazzurri un quinquennale da 5 milioni.

I tira e molla col Bayern Monaco sembravano essere diventati il filo conduttore di questa estate caldissima di calciomercato in casa Inter, con i nerazzurri che avevano dovuto "combattere" per tutto luglio con la società bavarese per avere Sommer. Dopo il caso legato al portiere elvetico, che poi a Milano è sbarcato nonostante il tentativo mancato di avere uno sconto sul cartellino, il braccio di ferro si è ripetuto anche su Pavard che da tempo si era promesso ai nerazzurri e che nell'ultima gara di Bundesliga non è stato convocato. Il club bavarese aveva chiesto qualche ora in più per cercare di imbastire trattative su altri tavoli per garantirsi una copertura in quel ruolo orfano di Pavard, richiesta che aveva spazientito i nerazzurri.

Ma al termine di un altro summit tra le due dirigenze è arrivato il via libera, con Pavard con le valigie in mano alla volta di Milano. Inter che, tra l'altro, aveva deciso di coprirsi valutando dei piani B, come Tanganga, Schuurs e Chalobah, alternative che non sono servite grazie all'accordo trovato col Bayern.