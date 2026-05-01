Milan, il ds Tare sul rinnovo di Modric: "Secondo me resterà ancora"

"Il futuro di Modric? Penso che potrebbe scegliere con il cuore, secondo me rimarrà ancora con il Milan". Igli Tare, direttore sportivo rossonero, in una lunga intervista a Dazn ha toccato diversi argomenti, tra cui anche il rinnovo del centrocampista: il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno, ma prevede un'opzione di prolungamento fino al 2027. "Quando ci incontrammo in Croazia sapevo che Luka era tifoso del Milan da bambino. Aveva anche offerte diverse ma voleva coronare il suo sogno. Il suo arrivo è stato molto importante per noi, anche a livello di mentalità".