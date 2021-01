Inter, Marotta: "Sanchez-Dzeko chiuso prima di aprirsi: procuratori troppo audaci..."

PARLA MAROTTA

"Sanchez-Dzeko? Gli agenti sono stati troppo audaci nel portare avanti una trattativa senza fare i conti con l'oste". L'ad dell'Inter Beppe Marotta liquida così lo scambio non andato in porto con la Roma. "Il principio che vige è che se all'interno del nostro gruppo ci sono elementi scontenti che cercano collocazioni alternative è doveroso non trattenerli. Non c'è stato nessun caso. Questo sarà il gruppo col qualche chiuderemo la stagione", ha proseguito prima della gara di campionato contro il Benevento.

Poi la replica a Maldini ("Ibra ha difeso i compagni aggrediti da Lukaku"): "Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Conoscendolo, posso dire che Lukaku non è una persona aggressiva. Lo spot visto non è positivo per il mondo del calcio, ma anche noi dirigenti abbiamo obbligo ad educare i tesserati per evitare certi comportamenti. Lo sport deve essere portatore di valori positivi. Deve essere debellata anche violenza verbale che rappresentano aspetto negativo del nostro mondo". Sul rinnovo di Lautaro: "Ci sono altri aspetti che vanno rafforzati, siamo in un momento di difficoltà societaria. Ci siamo compattati per cercare di superarlo. La parte dei contratti è complementare, anche se c'è rispetto per i ragazzi. Abbiamo parlato con gli agenti ma il problema lo discuteremo più avanti, contando sul fatto di avere ottimi professionisti e loro possono contare su una società molto seria".