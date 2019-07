Inter, Marotta: "Icardi-Juve, disponibili a trattare. Lukaku, Barella e Dzeko obiettivi"

07/07/2019

Marotta approfondisce la situazione Icardi: "Ho appreso del presunto incontro tra Paratici e Wanda Nara dai giornali - le parole a Sky Sport -. Non ho elementi per dire se sia accaduto o meno ma nel caso non avremmo bisogno di nasconderlo perché se quella o questa squadra vogliono comprare Icardi saremmo disponibili ad avviare una negoziazione" (oggi invece aveva detto che dei bianconeri su Icardi non c'è neppure l'ombra, ndr).



Dai giocatori in uscita a quelli in entrata: "Dzeko e Lukaku molto interessanti, non nascondo siano obiettivi. Vogliamo chiudere Barella, incarna i nostri valori". Infine, sulla Pazza Inter che Conte ha dichiarato di voler 'normalizzare': "Dobbiamo trovare stabilità perà il dna di una squadra non può essere stravolto".