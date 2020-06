Inter, Marotta blinda Lautaro: "Non ha mai chiesto la cessione"

"L'Inter è una società che non intende vedere i propri migliori giocatori, se un giocatore non manifesta la volontà di andare via ce lo teniamo stretto. E Lautaro Martinez non ha mai manifestato concretamente la volontà di andare via. Sono molto ottimista che possa restare anche l'anno prossimo". L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, commenta così le voci di mercato su Lautaro Martinez. "È lusingato dall'attenzione dei grandi club - dice ancora -. Una piccola tentazione è umana, che sia oggetto di attenzioni di mercato è risaputo, ha fatto una stagione straordinaria, è giovane e ha tante qualità. Distratto dalle voci? Una partita da sola non fa testo, non va valutato per prestazione fatta con il Napoli ma per quanto fatto prima", ha concluso.