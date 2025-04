Inter-Milan, un derby che può cambiare la stagione di entrambe

Dopo il pareggio per 1-1 nella semifinale di andata, Inter e Milan sono pronte ad affrontarsi nuovamente in Coppa Italia con l’obiettivo di centrare la finale. In caso di passaggio del turno, i nerazzurri arriverebbero per la sedicesima volta all’atto conclusivo della manifestazione: l’Inter sarebbe seconda solo a Juventus, 22, e Roma, 17, come finali disputate. Il Milan, al contrario, andrebbe a giocarsi il titolo per la 13esima volta: i rossoneri non si giocano la Coppa Italia da ben 7 stagioni. Quello di mercoledì 23 aprile sarà il confronto numero 29 nel torneo: il bilancio vede i rossoneri vittoriosi con 10 vittorie contro le nove nerazzurre con nove pareggi a completare il quadro. Inoltre, si tratta della terza volta che le due formazioni si incontrano in semifinale nella competizione, dopo 1985 (Milan qualificato alla finale) e 2022 (Inter qualificata). Nonostante i precedenti, gli esperti SisalTipster hanno chiaro chi sarà la favorita per la vittoria.