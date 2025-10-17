Inter, lo United piomba ancora su Dimarco: ma lui e il club hanno altri piani

Dimarco è una pedina imprescindibile per l'Inter e l'ultimo studio pubblicato dal CIES lo dimostra. Il terzino rientra nella top 5 dei calciatori che creano più occasioni. Davanti a lui ci sono Lamine Yamal, Arda Guler, Raphinha e Salah, tutti decisamente più offensivi. Il nerazzurro è persino il migliore della Serie A. Insomma, numeri e statistiche di cui Chivu difficilmente vuole fare a meno.