Inter, lo United piomba ancora su Dimarco: ma lui e il club hanno altri piani

I Red Devils ci avevano già provato l'anno scorso. Il calciatore vuole restare e rinnovare
Questo inizio di stagione ha ridato all'Inter il "vecchio" Federico Dimarco. Il classe '97 è stato protagonista di ottime prestazioni, collezionando due gol e tre assist nelle otto partite giocate tra Serie A e Champions League.
Com'è naturale che sia, Dimarco è finito nei radar di diversi club europei che vedono in lui un grande rinforzo per la fascia sinistra. Second quanto riportato da Tuttosport, tra questi ci sarebbe anche il Manchester United, che sarebbe pronto a tornare alla carica nella sessione di gennaio dopo i tentativi dello scorso anno. Il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, avrebbe messo il nerazzurro in cima alla lista dei desideri visto che si adatterebbe molto bene come esterno della linea a quattro nel suo 3-4-3.
Dimarco, però, avrebbe ben altri piani. L'ex Verona vuole infatti rimanere all'Inter e spera di chiudere la carriera in nerazzurro, magari diventando un giorno anche capitano. Per questo motivo, Marotta e Ausilio sarebbero già al lavoro per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. L'idea del club è quella di proporgli un prolungamento fino al 2029 o anche al 2030.
Dimarco è una pedina imprescindibile per l'Inter e l'ultimo studio pubblicato dal CIES lo dimostra. Il terzino rientra nella top 5 dei calciatori che creano più occasioni. Davanti a lui ci sono Lamine Yamal, Arda Guler, Raphinha e Salah, tutti decisamente più offensivi. Il nerazzurro è persino il migliore della Serie A. Insomma, numeri e statistiche di cui Chivu difficilmente vuole fare a meno.