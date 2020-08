Inter: Lazaro non rientra, va in prestito al Borussia Moenchengladbach

MERCATO INTER

Valentino Lazaro non rientra all'Inter, nuovo prestito per l'esterno austriaco. Il Newcastle, dove si era trasferito a gennaio, non ha esercitato l'opzione per il riscatto ma per il 24enne è pronta una nuova avventura in Bundesliga, dove i nerazzurri lo avevano acquistato la scorsa estate: definito il prestito al Borussia Moenchengladbach sempre con diritto di riscatto (fissato a circa 20 milioni di euro).

Domani previste le visite mediche con la successiva ufficializzazione dell'affare, che conferma come Conte non lo veda nei piani dell'Inter. Nei primi sei mesi in nerazzurro Lazaro aveva messo insieme solo 11 presenze (molto spesso da subentrante9 con la maglia interista, poi il prestito in Premier League con 15 presenze complessive e un gol.

Ora tornerà in Bundesliga, dove si era messo in mostra con la maglia dell'Hertha Berlino, che l'aveva venduto ai nerazzurri per 22 milioni.