Inter, l'attacco per il Mondiale per Club e la prossima stagione

Alla rosa però verranno aggregati anche alcuni giovani calciatori che saranno valutati dal tecnico romeno e dal suo staff. In primis Francesco Pio Esposito: il più giovane dei tre fratelli arriva da una stagione da protagonista con lo Spezia, con una promozione sfumata all'ultimo contro la Cremonese. Il giovane bomber è attualmente ai box per un infortunio subito nel ritiro della nazionale under21 che l'ha di fatto tagliato fuori dalla spedizione azzurra. Ragione per cui il suo impiego è in dubbio anche per la Coppa del Mondo per club. E allora si apre spazio per un altro Esposito, Sebastiano. Reduce da una stagione tra luci e ombre all'Empoli, il classe 2002 partirà alla volta degli Usa con la squadra: in queste settimane si giocherà la permanenza in nerazzurro. Nel reparto offensivo va considerato anche Valentin Carboni: il talento argentino nell'ultima stagione è stato frenato da un brutto infortunio al ginocchio, ma con Chivu potrebbe essere rilanciato.