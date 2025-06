Chivu saluta il Parma: "Grazie per aver creduto in me", ora l'Inter può annunciarlo

L'ex allenatore della Primavera interista ha già trovato un accordo totale con i nerazzurri per due anni di contratto. In teoria è previsto che il romeno già oggi diriga il primo allenamento ad Appiano Gentile. Prima della partenza per il Mondiale per Club negli Usa, in programma mercoledì, il tecnico sarà anche presentato. Intanto prende forma anche lo staff che accompagnerà Chivu nella nuova avventura sulla panchina dell'Inter: il secondo sarà Giovanni Martuscello. Uomo che conosce già bene il Appiano Gentile e il mondo nerazzurro: Martusciello infatti è stato "ministro della difesa" dell'Inter di Luciano Spalletti.