Lookman spera nell'Inter ma niente rottura con l'Atalanta: la situazione

Sono ore decisive per il futuro di Ademola Lookman. L'Inter sta aspettando una risposta dall'Atalanta: il calciatore spinge per il trasferimento, ma a differenza di quanto accaduto un anno fa quando c'era il Psg su di lui, non ha chiesto di non essere convocato. Attualmente fermo per un leggero stiramento al polpaccio, il 27enne non partirà insieme alla squadra per la Germania come rivela il Corriere della Sera. Ma potrebbe farlo più avanti per raggiungere i compagni il prossimo 9 agosto in occasione dell'amichevole col Colonia. L'ex Leicester quindi, non ha intenzione di rompere col club nella speranza che questo atteggiamento faciliti il passaggio all'Inter.