Inter, restyling in attacco: Bonny il prescelto, Hojlund raffredda la pista

I nerazzurri sono a caccia di rinforzi in avanti, dato che Correa e Arnautovic lasceranno il club in estate. Nonostante il rientro alla base dei fratelli Esposito, l'obiettivo di Marotta e Ausilio è quello di rinforzare ulteriormente l'attacco: il Parma, però, valuta il francese 25 milioni e difficilmente se ne priverà facilmente. Nonostante gli ultimi rumors, è improbabile che Bonny possa essere a disposizione già per il Mondiale per Club: mancano solamente 3 giorni alla fine del mercato e Bonny, al momento, è in non perfette condizioni fisiche.