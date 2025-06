Inter, Zanetti dà il benvenuto a Chivu: "Ci sono tutti i presupposti per fare bene"

Mentre i tifosi interisti e non solo si interrogano su come giocherà l'Inter con la nuova guida tattica, Zanetti è sereno e tranquillo per la scelta condivisa in società: "Chivu è un ragazzo per bene, ha grande personalità e conosce benissimo l'ambiente e quello che vogliono i tifosi. Porta con sé un grande senso di appartenenza e intorno a lui tutti potremo fare un grandissimo lavoro". I primi passi saranno da fare sul mercato: "Faremo il possibile per dare a Chivu una squadra che sia molto competitiva. Parleremo col mister per vedere le sue esigenze, ma le intenzioni sono queste".