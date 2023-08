Inter, l'Atalanta si inserisce nella corsa a Scamacca

IL DUELLO

La Dea piomba sull'attaccante del West Ham con un'offerta superiore a quella dei nerazzurri

Tra l'Inter e Gianluca Scamacca si inserisce l'Atalanta. Ormai perfezionata la cessione record di Hojlund al Manchester United, la Dea ha deciso di investire parte degli 84 milioni di euro (bonus compresi) incassati dalla cessione del danese per dare l'assalto al bomber del West Ham. Come riportato dal nostro Marco Barzaghi, i bergamaschi hanno messo sul piatto 25 milioni più 5 di bonus per il cartellino e un ingaggio per il calciatore da 3,2 milioni. L'Inter, invece, è ferma a 23 più di 5 di bonus e 3 milioni di stipendio.

A questo punto l'Inter è costretta a un'asta con l'Atalanta (anche se pare non averne l'intenzione) oppure a cambiare obiettivo. Non a caso i nerazzurri si sono già cautelati, intavolando un dialogo con l'Udinese per Beto. Dalla sua il club finalista di Champions può offrire a Scamacca un palcoscenico più prestigioso, mentre la Dea gli può garantire una maglia da titolare che in nerazzurro si dovrebbe conquistare in un duello con Thuram.

