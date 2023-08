Manovre nerazzurre

I nerazzurri si guardano intorno mentre va avanti la trattativa per l'ex Sassuolo, in caso di stop l'obiettivo sarebbe il centravanti portoghese

© Getty Images L'obiettivo numero uno dell'Inter in attacco è Gianluca Scamacca, ma i nerazzurri si stanno tutelando intavolando un dialogo con l'Udinese per Beto. Come riporta la Gazzetta dello Sport Il West Ham è un osso duro sul mercato, e il club milanese sta approfittando della trattativa con i friulani per Samardzic e Fabbian per metere sul tavolo anche il centravanti portoghese. Costa meno dell'ex Sassuolo e ha solo un anno in più.

Beto è però solo una alternativa che entrerebbe in gioco in caso di tramonto definitivo della trattativa per Scamacca. Al momento c'è distanza, circa 5-6 milioni, tra Inter e West Ham, che le due dirigenze stanno cercando di limare. Secondo varie fonti, inoltre, Scamacca sarebbe la prima scelta di Simone Inzaghi dopo il diniego della società per Alvaro Morata. Lo stesso giocatore si trasferirebbe con piacere a Milano. L'Inter deve guardarsi dalla concorrenza della Roma, che però ultimamente si è defilata a causa delle difficoltà nel trovare una formula concorde con gli Hammers. I giallorossi volevano un prestito con diritto, i londinesi un prestito con obbligo per avere la certezza di monetizzare e recuperare una grossa fetta dei 36 milioni più 6 di bonus spesi nell'estate 2022.

