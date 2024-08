Inter: incontro con gli agenti di Dumfries per il rinnovo, c'è ottimismo

MOSSE NERAZZURRE

Il summit è andato in scena lunedì: le parti si rivedranno nei prossimi giorni

© Getty Images L'Inter è al lavoro per il prolungamento del contratto di Denzel Dumfries, in scadenza a giugno 2025. Lunedì la dirigenza nerazzurra ha incontrato l'entourage dell'esterno olandese per parlare del rinnovo del contratto, che dovrebbe essere fino al 2028 a 4 milioni di euro d’ingaggio, quasi il doppio rispetto allo stipendio attuale. Filtra ottimismo, con le due parti che si aggiorneranno nei prossimi giorni. C'è ancora da lavorare ma c'è la voglia comune di proseguire insieme.

Dumfries, tornato ad allenarsi sabato scorso insieme a De Vrij dopo le vacanze, già durante gli Europei con la sua Olanda aveva lanciato messaggi all'Inter, esprimendo la sua volontà di restare in nerazzurro. "Ci sono stati per tutti dei ritardi, visto che abbiamo cambiato proprietario, ma io voglio firmare. L'Inter è casa mia, mi sento in famiglia", aveva detto. Parole cui erano seguiti segnali concreti della sua intenzione di fare un passo verso l'Inter dopo aver respinto al mittente le proposte arrivate fino a quel momento. Ora un altro passo avanti verso il prolungamento della sua avventura in nerazzurro.