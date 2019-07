Inter, il Monaco vuole Joao Mario e Dalbert

Sono giorni concitati in casa Inter, non solo per gli acquisti ma anche dal lato cessioni. Conte vuole sfoltire la rosa e a breve in due potrebbero partire: la settimana prossima ci sarà un summit di mercato con il Monaco che vorrebbe acquistare Dalbert e Joao Mario. I nerazzurri vorrebbero incassare 40 milioni, una cifra che potrebbe essere limata dall'inserimento nella trattativa del baby-bomber Pellegri, vecchio pallino dei nerazzurri.

In attesa del (doppio) colpo in attacco, l'Inter è al lavoro anche sul fronte esuberi. Sul piede di partenza ci sono Joao Mario, che non rientra nel progetto-Conte, e Dalbert, a cui il tecnico ha dato fiducia in queste prime amichevoli (anche per il fatto che Asamoah è ancora in vacanza reduce dalla Coppa d'Africa e Lazaro si è fatto subito male), ma che in due anni non ha mai convinto appieno. Come riporta fcinternews.it, i nerazzurri vorrebbero ricavare dalle cessioni un tesoretto di 40 milioni, una cifra alta per i monegaschi che però potrebbero giocare la carta Pellegri. Il 18enne attaccante è stato vicino ai nerazzurri nel gennaio 2018 quando giocava nel Genoa, poi l'offerta super del club del Principato (31 milioni bonus compresi) ha sbaragliato la concorrenza e convinto Preziosi. Questo anno e mezzo, però, è stato un calvario per il giovane bomber che, martoriato dagli infortuni, ha giocato solo 6 gare (un gol il suo magro bottino).