Inter, il giorno di Vidal: visite mediche, blitz ad Appiano e firma

Dopo lo sbarco di domenica sera, oggi prima giornata interamente milanese per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno si è sottoposto al consueto rituale dei nuovi acquisti: visite mediche, iniziate verso le 8 e durate un'oretta, seguite dall'idoneità sportiva al Coni (dove è arrivato alle 9.20). Prima della firma sul nuovo contratto, l'ex Barcellona si è concesso un primo blitz ad Appiano Gentile per salutare i nuovi compagni e Antonio Conte. L'annuncio dell'Inter è atteso in giornata mentre Vidal dovrebbe unirsi alla squadra a partire da domani: Conte si proietta al futuro e ragiona sulla possibilità di schierarlo titolare già sabato contro la Fiorentina.