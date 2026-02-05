Bologna, priorità ai rinnovi di Freuler e Orsolini

Chiuso il mercato invernale, il Bologna si concentrerà sulla questione rinnovi. I dossier più urgenti sono due, ovvero Remo Freuler e Riccardo Orsolini. Lo svizzero è in scadenza a fine stagione ma la sua volontà è quella di rimanere in rossoblù: già a novembre si era parlato di un prolungamento fino al 2027 con opzione per l'anno successivo. Per quanto riguarda invece Orsolini, il classe '97 è in scadenza a giugno 2027 e il club vorrebbe allungare fino al 2030. Anche l'ingaggio potrebbe essere rivisto e l'azzurro diventerebbe così il più pagato della rosa con 2,5 milioni di euro.