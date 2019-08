Inter: Icardi resta, anzi no. Parole sibilline sul suo futuro

Anche Mauro Icardi era presente alla festa di compleanno di Lautaro Martinez, alla quale ha partecipato tutta la squadra. Accompagnato da Wanda Nara, l'attaccante argentino, per la prima volta da tanto tempo, si è lasciato scappare qualche parola in merito al suo futuro al termine della lunga serata. ma non ha certo fatto chiarezza. Anzi. A chi gi chiedeva se questa potesse essere stata l'ultima serata da nerazzurro, l'ex capitano della Beneamata ha risposto con un "Dici?", che ribadiva la sua ferma intenzione di rimanere. In Rolls Royce ad Appiano: Icardi tira dritto

Un attimo dopo, però, è stata bene diversa la risposta quando gli è stato chiesto se stesse per iniziare una nuova avventura: "Sì", ha confermato fiancheggiato anche dalla compagna ("Ha detto sì", le sue parole).

Insomma, l'unica certezza è che potrebbe accadere di tutto nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore. Con il Napoli in attesa di una risposta definitiva da parte di Icardi sulla proposta di mettersi a disposizione di Ancelotti (ci sarebbe già l'intesa di massima con l'Inter) e la Juve che lavora nell'ombra per portare a conclusione un'operazione attesa fa tempo.

