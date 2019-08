Icardi verso il no al Napoli, intanto posta foto in bianconero

Il futuro di Mauro Icardi è sempre un rebus e all'orizzonte non si vede la soluzione. Il Napoli, l'unica squadra che veramente si è mossa con un'offerta in queste settimane, ha perso la pazienza e ha fissato per oggi il termine ultimo per avere una risposta dall'attaccante dell'Inter. Risposta che dovrebbe essere "no, grazie". L'argentino, infatti, non è convinto di abbracciare gli azzurri e la sua volontà è quella di rimanere in nerazzurro. O approdare alla Juve. Wanda svela la nuova casa

La situazione, insomma, non è cambiata di un millimetro e non ci sono segnali incoraggianti. Enigmatici, come al solito, anche gli ultimi post di Icardi su Instagram che è tornato a caricare foto di campo, ma in bianconero. Due sguardi penetranti all'orizzonte e la solita esultanza con le mani alle orecchie: cosa avrà voluto dire? Più chiare, invece, le foto della nuova casa in costruzione a Milano: la volontà chiara e ribadita più volte è quella di voler restare all'Inter a ogni costo. Lo scontro continua con la dirigenza nerazzurra.

Intanto Wanda Nara è attesa a Capri per uno shooting fotografico e molto probabilmente comunicherà a De Laurentiis la decisione di non accettare i 7,5 milioni di euro di ingaggio a stagione del Napoli. Poi c'è sempre la Juve che aspetta, ma l'affare contiene molte insidie. In passato Steven Zhang ha promesso ai tifosi di non cedere Icardi ai bianconeri e l'unico uomo che potrebbe far saltare il banco è. Scambio difficilissimo anche per la volontà di Agnelli di non cedere la Joya proprio ai nerazzurri.