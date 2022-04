Inter, Handanovic: "Onana? La competizione non mi spaventa. I rinnovi si fanno in due"

Samir Handanovic, decisivo nel match contro la Juventus per la parata su Zakaria nonostante qualche incertezza iniziale, è uno dei giocatori con il contratto in scadenza all'Inter. Per l'anno prossimo i nerazzurri hanno tesserato André Onana, in arrivo a parametro zero dall'Ajax, e il portiere sloveno parla così delle trattative per il rinnovo di contratto: "Non ho il contratto firmato ma penso e spero che si farà, le cose si fanno in due".

Getty Images