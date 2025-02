Inter, prima giornata a Milano per Sucic: visite mediche e spettatore a San Siro

Giornata intensa per il croato che prima ha svolto le visite mediche all'Humanitas di Rozzano (è reduce da un lungo infortunio, la frattura del quinto metatarso del piede destro, e tornerà in campo con la Dinamo tra circa un mese e mezzo), in seguito, intorno all'ora di pranzo, si è diretto al Coni per l'idoneità sportiva: all'ingresso il saluto e qualche selfie con i tifosi presenti. In serata in tribuna a San Siro per assistere a Inter-Fiorentina.