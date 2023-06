Brozovic pronto a lasciare l'Inter per l'Al Nassr: "Loading, please wait..."

© twitter

Il messaggio di Brozovic, per quanto in inglese, è facilmente comprensibile: "Loading, please wait...". E' la scritta che ci appare su computer o quant'altro quando siamo in attesa che un programma si carichi: questione di tempo, prima dell'ok definitivo. Ma, appunto, serve solo pazienza. Con questo messaggio il croato lascia così intendere che il suo addio all'Inter è imminente: lo attende l'Al-Nassr dove all'alba dei 31 anni andrà a guadagnare 15 milioni a stagione. Resta evidentemente da definire l'accordo tra i club: l'Inter chiede 25 milioni, tocca ai sauditi colmare il gap.