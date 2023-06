Mercato Inter, è fatta per Yann Bisseck: affare da 7 milioni di euro

PRESTO L'UFFICIALITA'

Il capitano dell'Under 21 della Germania firmerà un contratto di cinque anni, arriva dall'Aarhus

© Getty Images L'Inter ha confermato l'acquisto di Yann Bisseck dall'Aarhus. Il difensore centrale dell'Aarhus, classe 2000 e capitano della Germania Under 21 con cui ha segnato all'esordio all'Europeo 2023, vestirà la maglia nerazzurra. L'Inter ha deciso di pagare la clausola rescissoria da 7 milioni di euro presente nel contratto del tedesco, trovando l'accordo con l'Aarhus per il pagamento in due anni con rate da 3,5 milioni a stagione. Con il giocatore i dettagli erano già stati discussi da tempo per un contratto fino al 2028.

Bisseck sbarcherà a Milano dopo l'Europeo per le visite mediche di rito e per concludere la pratica burocratica, ma può considerarsi il primo rinforzo per la difesa di Simone Inzaghi e della sua Inter, dando alla società il tempo di discutere gli ultimi dettagli con il club danese.

Il capitano della Germania Under 21 è stato protagonista di un'ottima stagione con l'Aarhus condita da 4 gol e 2 assist, ma potrebbe non essere l'unico volto nuovo per la difesa dell'Inter. Il profilo d'esperienza di Cesar Azplicueta del Chelsea è un altro nome caldo.