Colpo Inter: preso Sucic dalla Dinamo Zagabria

L'Inter ha perfezionato l'acquisto del centrocampista Petar Sucic della Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro. Ai croati andranno 14 milioni più 2 di bonus e una percentuale sulla rivendita. Sucic, classe 2003, sosterrà le visite mediche in settimana, poi tornerà alla Dinamo per concludere la stagione anche se, essendo infortunato al metatarso, non potrà rientrare in campo prima di marzo. Facile ipotizzare che farà parte della spedizione nerazzurra per il Mondiale per Club tra giugno e luglio. Nell'Inter potrebbe ricoprire il ruolo di vice Calhanoglu o la mezzala.