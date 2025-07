Il Bologna non vuole cedere Dan Ndoye, tuttavia qualora dovesse arrivare la proposta giusta, ci sarebbe già l'obiettivo pronto. Si tratta di Kevin Santos Lopes de Macedo dello Shakhtar Donetsk come riportato da Tuttomercatoweb.com, tuttavia la valutazione è attorno ai 50 milioni di euro e potrebbe scendere soltanto se gli ucraini non dovessero accedere alla fase a gironi dell'Europa League.