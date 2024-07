Inter, è la settimana di Carboni. Da Satriano e Agoumè il tesoretto per il difensore

MERCATO INTER

Affare con il Marsiglia in chiusura. Sondaggio del Trabzonspor per Arnautovic, per Correa si va verso la rescissione

© Getty Images Mentre la preparazione della squadra procede senza intoppi, in casa Inter gli occhi sono sempre aperti sul mercato dove la priorità rimane un difensore sinistro ma, con le giuste uscite, potrebbe anche essere piazzato un colpo in attacco. Questa sarà la settimana di Valentin Carboni al Marsiglia: l'operazione si chiuderà per un prestito oneroso da 1 milioni e un diritto di riscatto a 36 in favore dei francesi, con un contro-riscatto dei nerazzurri a 40. Dalle cessioni di Satriano al Brest (6 milioni di euro) e Agoumé al Siviglia (affare da 2 milioni) arriverà il tesoretto per il braccetto di sinistra.

Per dare l'assalto a Gudmundsson non basta però la partenza di Valentin Carboni: per Arnautovic c'è un sondaggio del Trabzonspor, mentre Correa ha pochissimo mercato e si studia la risoluzione. Al momento, però, il reparto non preoccupa Inzaghi che, in attesa dei rientri di Lautaro e Thuram, si gode un Taremi già in forma eccezionale (5 gol nelle prime tre uscite stagionali).

Vedi anche inter Gudmundsson all'Inter, Zangrillo ironizza: "Col caldo e l'intelligenza artificiale..." Più urgente, invece, la caccia al vice-Bastoni, al giocatore chiamato a sostituire in rosa l'infortunato Buchanan. Diversi i profili visionati, ma ancora nessun affondo. Il favorito di Inzaghi sarebbe l'ex Toro Ricardo Rodriguez, mentre Oaktree preferirebbe un profilo più giovane e di prospettiva (tipo Robert Renan dello Zenit San Pietroburgo). Scartata la pista Hermoso, si è raffreddata anche quella che porta a Kiwior.

Vedi anche inter Inzaghi: "I ragazzi si stanno allenando con il sorriso". Bisseck: "Tifosi straordinari"