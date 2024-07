Gudmundsson all'Inter, Zangrillo ironizza: "Col caldo e l'intelligenza artificiale..."

INTER

Il numero uno del Genoa punge sui social dopo le ennesime voci di mercato con al centro l'islandese

Che all'Inter piace Albert Gudmundsson non è un mistero, ma per vederlo in nerazzurro bisognerà ancora aspettare. Almeno a sentire il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, che sui social ha commentato in maniera a dir poco ironica un fotomontaggio che ritraeva l'islandese con la maglia nerazzurra. "Col caldo e l’intelligenza artificiale…" l'uscita del numero uno rossoblù a sottolineare come questa possibilità sia a dir poco remota in questa fase del mercato.

Per avvicinarsi seriamente a Gudmundsson l'Inter deve prima fare cassa: in procinto di salutare c'è Valentin Carboni (quasi raggiunto l'accordo col Marsiglia), mentre è da settimane sulla porta Joaquin Correa. Per lui però, trovare una sistemazione non è impresa facile. Davanti comunque, Taremi ha iniziato benissimo, e presto tornerà pure Marcus Thuram, esattamente il 3 agosto prossimo. Il francese non vede l'ora di rimettere piede ad Appiano come manifestato anche con un post su Instagram: "Mi sto scaldando...".