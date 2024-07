Inzaghi: "I ragazzi si stanno allenando con il sorriso". Bisseck: "Tifosi straordinari"

inter

L'allenatore nerazzurro si è detto molto contento dopo il successo in amichevole con il Las Palmas, stesse sensazioni confermate da Bisseck e Asllani

Continua in maniera positiva la pre-season dell'Inter. Nella serata di ieri, i nerazzurri si sono imposti 3-0 sul Las Palmas grazie alla doppietta di Taremi e al gol di Dimarco. "Tutti i ragazzi si sono presentati con entusiasmo, sia quelli che hanno iniziato il ritiro dal primo giorno sia quelli arrivati dopo", le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa la termine della sfida.

L'allenatore nerazzurro si è detto molto soddisfatto della coesione che si è creata nel gruppo: "Ho notato che sono felici di stare assieme, mi piace che si stanno allenando col sorriso, che non significa lavorare meno, ma farlo meglio. Ottimo ritmo, grande intensità da parte di tutti". Il prossimo impegno per la squadra nerazzurra è quello con il Pisa di Pippo Inzaghi, in programma all'Arena Garibaldi il prossimo 2 agosto.

Anche Yann Bisseck, difensore centrale nerazzurro, si è detto soddisfatto per la prestazione: "Questa sera abbiamo fatto un'ottima gara, giocando molto bene. Ho sempre avuto molta fiducia in me stesso e voglio dare sempre tutto. La preparazione sta andando molto bene e siamo pronti per la nuova stagione. Abbiamo dei tifosi straordinari, sono contentissimo del loro supporto". Queste le sue parole a Inter Tv. La situazione in casa nerazzurra sembra essere molto positiva, come confermato anche da Kristjan Asllani: "Quest'anno cercheremo di riconfermarci, siamo una grande squadra e dobbiamo puntare a tutti gli obiettivi. È stato molto emozionante scendere in campo con le Due Stelle e lo Scudetto, adesso non vediamo l'ora di tornare a giocare a San Siro davanti a tutto il nostro pubblico".