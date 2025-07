Inter, è il giorno di Bonny: francese arrivato in sede. Manca solo l'annuncio ufficiale

Il calciatore approfitterà del passaggio in sede anche per posare con la nuova maglia e girare il materiale per il video di presentazione, appuntamento ormai immancabile per ogni nuovo acquisto dell'Inter. E Bonny non vedeva l'ora di potersi vestire di nerazzurro: il classe 2003 in queste settimane è stato avvicinato da moltissime squadre, in particolare dallo Stoccarda alla ricerca di un sostituto per Woltemade, ma Ange-Yoan non ha mai avuto dubbi, voleva solo l'Inter.