Inter-Dzeko, contatti continui con la Roma: si può chiudere entro martedì

MANOVRE NERAZZURRE

Il bosniaco siglerà un contratto biennale da 5,5 milioni più bonus a stagione. Ai giallorossi un indennizzo

Contatti continui tra Inter, Roma e l'agente Lucci per Edin Dzeko. Il bosniaco erediterà il posto di Lukaku, ha accettato l’offerta di un contratto biennale da 5,5 milioni più bonus a stagione: l'obiettivo delle parti è chiudere l'affare entro martedì. L'attaccante si libererà a parametro zero o più probabilmente dietro a un indennizzo di circa 2 milioni di euro in modo da evitare una minusvalenza ai giallorossi. Getty Images

L'accordo con i giallorossi non dovrebbe essere un problema vista la promessa dei Friedkin che lo avrebbero liberato nel caso in cui avesse trovato una società, di suo gradimento (e l'Inter lo è), che gli avesse offerto due anni di contratto. Dzeko in questi giorni è in vacanza in Croazia, non è escluso che rientri in Italia direttamente in direzione Milano.

Dopo anni di corteggiamento andato a vuoto, questa sembra davvero la volta buona per il matrimonio tra Dzeko e l'Inter. Inzaghi è un suo grande estimatore e lo conosce bene per averlo affrontato in tanti derby, tanto da considerarlo una priorità per via dell'esperienza, del senso del gol e soprattutto della leadership.