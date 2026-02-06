Milan, arriva un tesoretto da 60 milioni per due colpi estivi

Il mercato in uscita del Milan si trasforma in un polmone finanziario vitale: tra diritti di riscatto e obblighi ormai imminenti, via Aldo Rossi si prepara a incassare un tesoretto da 60 milioni di euro. Mentre Massimiliano Allegri ridisegna la squadra in campo, i suoi "esiliati" portano linfa vitale alle casse: si parte dai 20 milioni del Bournemouth per Alex Jimenez (nonostante il 50% spetti al Real Madrid), passando per i 7 milioni di Tommaso Pobega (vicinissimo al riscatto col Bologna) e i 10 milioni di Lorenzo Colombo, ormai a un passo dalla conferma definitiva al Genoa. La vera ciliegina sulla torta potrebbe però arrivare da Londra: il Fulham è intenzionato a versare 30 milioni per Samuel Chukwueze, un’operazione che finanzierebbe quasi interamente l'assalto estivo a un nuovo centravanti top e a un difensore d'esperienza per il ritorno in Champions League. Lo scrive Tuttosport.