Kouamé all'Aris Salonicco: addio alla Fiorentina dopo il mancato colpo Verona

06 Feb 2026 - 09:09

Dopo il clamoroso "giallo" di mercato che lo ha visto sfiorare l'Hellas Verona fino all'ultimo secondo della sessione invernale, Christian Kouamé saluta definitivamente la Fiorentina per iniziare una nuova avventura in Grecia. Il club viola ha raggiunto nella notte l'accordo totale con l'Aris Salonicco: per l'attaccante ivoriano classe '97 sono già state programmate le visite mediche, preludio alla firma sul contratto. Per Kouamé si tratta della seconda parentesi lontano dall'Italia dopo l'esperienza all'Anderlecht, mettendo fine a un lungo rapporto con la maglia viola fatto di corse, sacrifici e un addio alla Serie A che sembrava ormai scritto nel destino.

