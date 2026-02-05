Juventus, Chiellini: "L'attaccante? Nessun rammarico"

Giorgio Chiellini ha risposto alle domande sul mancato arrivo alla Juve dell'attaccante cercato nel mercato invernale. "Rammarico? No, ma io penso che abbiamo scandagliato il mercato e cercato tante situazioni che potevano darci una mano per supplire all'assenza di Vlahovic, che comunque è rientrato, sta bene, siamo contenti dell'esito dell'operazione, di come sta procedendo, però realisticamente questo mese non ce l'avremo, quindi è da capire come rientrerà dopo l'operazione. Con Dusan non avremmo avuto bisogno di niente, ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto, siamo contenti di come la squadra stia crescendo e stia migliorando, perché abbiamo sempre più giocatori, tra virgolette, disponibili, nel senso che stanno facendo bene, che hanno preso fiducia e che sono importanti. Adesso stanno giocando con continuità più o meno gli stessi undici, ma siamo contenti che rientri Gatti dal primo minuto dopo l'operazione al ginocchio e ci aspettiamo che anche altri ci diano mese in questo mese difficile, ma eccitante che avremo davanti", ha detto il dirigente della Juve a Sport Mediaset.