Inter, dalla Germania: "Il Bayern non vuole riscattare Perisic”

MERCATO

L'Inter è la squadra più attiva sul mercato di gennaio, ma dopo lo stop allo scambio Politano-Spinazzola per i nerazzurri, che devono fare cassa per finanziare gli arrivi di Giroud ed Eriksen (Gabigol e Lazaro in uscita) arriva un altro intoppo: il Bayern Monaco infatti avrebbe bocciato Ivan Perisic, per il quale non eserciterà a giugno l'opzione di riscatto dall'Inter dopo il prestito di questa stagione. Inter, è rivoluzione

Ne è convinta la Bild, secondo cui le prestazioni del croato (4 gol e 6 assist in 19 partite) non hanno soddisfatto la dirigenza bavarese, che dunque non sborserà i 20 milioni necessari per l'acquisto a titolo definitivo. Secondo il quotidiano tedesco, per Perisic in Baviera non c'è futuro, tanto più che il suo arrivo in estate era stato dettato dalla presenza in panchina di Kovac, esonerato poi durante questa stagione. Se la notizia fosse confermata cambierebbe certamente i piani mercato dell'Inter, che è comunque intenzionata a vendere il giocatore la prossima estate.

