Inter, Conte abbraccia Young: è arrivato a Milano per visite e firma

PRIMO COLPO

Antonio Conte è pronto ad abbracciare il primo rinforzo di un mercato invernale di grande impatto per l'Inter, con l'obiettivo di allestire una rosa ancora più competitiva per contrastare il dominio pluriennale della Juve. A Milano è sbarcato infatti Ashley Young: visite mediche all'Humanitas e idoneità sportiva al Coni e poi la firma del contratto fino a giugno con opzione di rinnovo legato al rendimento. Nelle casse del Manchester United finirà un indennizzo da 1,5 milioni di euro più un altro bonus da 500 mila euro in caso di scudetto.

Per il 34enne Young, che ritroverà in nerazzurro Lukaku e Sanchez, una grande occasione per dimostrare di poter dire ancora la sua ad alti livelli. E per farlo ha scelto da tempo l'Italia, rifiutando anche la proposta di rinnovo di un anno arrivata dalla dirigenza dei Red Devils e gli inutili tentativi del tecnico Solskjaer di trattenerlo. Solskjaer che ha confermato indirettamente la partenza di Young nominando Maguire nuovo capitano: "Ashley va verso i 35 anni e penso sia giusto che accetti due anni di contratto se qualcuno glieli offre", ha dichiarato.



Young voleva l'Inter subito a gennaio, è stato accontentato. Dal canto suo Conte avrà a disposizione un elemento duttile, che può agire sia da esterno sinistro che da esterno destro. Il tecnico nerazzurro spera già di poterlo avere per la trasferta di domenica a Lecce: sarà corsa contro il tempo e tutto dipenderà dal transfert dalla FA inglese. Altrimenti tutto rimandato alla gara casalinga di una settimana dopo contro il Cagliari.