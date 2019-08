Inter, Dalbert dice sì alla Fiorentina: sarà scambio con Biraghi

AFFARE FATTO

Arriva un'altra buona notizia per Antonio Conte. Nelle ore precedenti al debutto in campionato dell'Inter contro il Lecce, i dirigenti nerazzurri gli hanno anticipato due regali: uno è l'arrivo di Alexis Sanchez , l'altro è quello di Cristiano Biraghi, il terzino sinistro chiesto dal tecnico dopo la bocciatura e il conseguente addio di Perisic. A dare il via libera al ritorno del difensore è stato Dalbert, che si è convinto ad accettare il trasferimento alla Fiorentina.

Il brasiliano, spesso impiegato in precampionato, voleva giocarsi le sue carte all'Inter, ma dopo un lungo tira e molla e l'insistente pressing del club, alla fine ha scelto di cambiare maglia. Lo scambio si farà, dunque, con formula identica: sia Dalbert che Biraghi si trasferiranno in prestito con diritto di riscatto, fissato tra i 10 e i 12 milioni. Entrambi saranno a disposizione dei rispettivi allenatori già la prossima settimana, pronti a lottare per un posto da titolare già alla seconda giornata.