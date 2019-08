Inter, Sanchez rischia di sfuggire: l'infortunio di Martial può bloccare l'affare  

L'INTRIGO

Un ostacolo imprevisto potrebbe bloccare la trattativa tra l'Inter e il Manchester United per il trasferimento a Milano di Alexis Sanchez. Sabato, nel corso del match contro il Crystal Palace, Anthony Martial ha subito un infortunio muscolare che - secondo quanto riferito dal Guardian - rischia di far cambiare ai Red Devils. Sarà dunque decisivo l'esito degli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante francese.

Un'eventuale grave lesione potrebbe dunque bloccare la cessione del cileno, visto che lo United a quel punto dovrebbe ovviamente garantirsi in casa sostituti all'altezza. Inter e Red Devils, comunque, torneranno a discutere in giornata come riferisce il quotidiano inglese: il club di Manchester chiede che i nerazzurri contribuiscano nel pagamento dell'ingaggio con almeno 6 milioni di euro, mentre Marotta vuole spingersi oltre i 3 milioni.