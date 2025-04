Inter, contatto con Jonathan David: pronta l'offerta per l'attaccante

Allo stesso tempo proprio il fatto che non sia stato trovato alcun accordo tiene in gioco tutti, Inter compresa. E i club nerazzurri cercano un altro colpaccio alla Thuram che sembrava destinato al Bayern Monaco prima e al PSG poi ma che alla fine arrivò a Milano per il lavoro sottotraccia dei dirigenti. La Gazzetta dello Sport rivela che una decina di giorni fa, prima della semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan, c'è stato un contatto tra Inter e uomini legati a David, su tutti il procuratore Nick Mavromaras. Niente di ufficiale ma è stata prospettata un'offerta da 5 milioni di euro netti a stagione per 5 anni, un'offerta importante se pensiamo che Thuram, oggi uno dei titolarissimi, ne guadagna sei: e per lo stesso motivi dalle parti di Viale della Liberazione non si potrà andare poi molto più al rialzo, per non scombinare equilibri oggi praticamente perfetti nello spogliatoio.