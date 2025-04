Intervistato da Sportmediaset, Santiago Castro è stato stuzzicato sul suo futuro: "L'interesse di tanti club europei lo uso come una motivazione - le parole del bomber argentino -. Dopo devo pensare a Bologna, come ti ho detto mancano le otto finali e devo dare il mille per cento qua. Se mi piacerebbe giocare con Lautaro all'Inter? Sì, purtroppo con l'Argentina non ci siamo riusciti la scorsa volta a causa dei rispettivi infortuni. Dobbiamo solo aspettare, un giorno..."