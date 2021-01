Inter, concorrenza inglese per De Paul: Liverpool e Leeds ci provano

MERCATO

Grande sogno di mercato di Antonio Conte per la sua Inter, corteggiato anche dalla Juve, alla fine Rodrigo De Paul potrebbe sbarcare in Premier League. Secondo i media britannici, infatti, nella corsa al fuoriclasse dell'Udinese si sarebbero aggiunte Liverpool e Leeds: i Reds sono pronti a farsi avanti già nel mercato invernale, mentre l'interesse di Bielsa è noto già dalla scorsa estate. I friulani chiedono 44 milioni di euro. Getty Images

In casa Inter il ritornello è ormai noto: prima di acquistare bisogna vendere e nessuna spesa folle. Con queste premesse, i nerazzurri sono destinati a rimanere con il cerino acceso in mano e l'unica speranza per provare un affondo la prossima estate è che l'Udinese, come nelle passate finestre invernali, rifiuti di sedersi a un tavolo per trattare la cessione del centrocampista argentino, punto fermo della squadra di Gotti. In questo periodo nemmeno la Juve può permettersi un tale intervento e la ricerca di un vice-Morata ha la priorità su tutto.

Con i tempi che corrono, però, gli oltre 40 milioni di euro che potrebbero arrivare dalla Premier in questi tempi sono davvero oro colato. Ma anche Oltremanica non se la passano benissimo, l'emergenza coronavirus non risparmia le casse di nessuno e anche i ricchissimi club locali devono investire con parsimonia.

Inoltre le parole di giovedì dello stesso De Paul riguardo al suo futuro paiono escludere un addio all'Udinese già a gennaio. "I grandi allenatori che ti cercano fanno piacere, non solo Conte che conosciamo tutti. Io però sono il capitano dell'Udinese, la società e i compagni per me sono come una famiglia - le sue parole ai microfoni di Sky Sport -. So che mi guardano e dipendono anche da me, il mio modo di dimostrare rispetto è quello di stare con la testa qui ed essere un esempio, poi quello che succede non dipende da me. Io sono concentrato sul campo, il mio procuratore pensa al resto".

