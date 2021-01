Inter, il perfetto vice-Lukaku è Caicedo e la Lazio è pronta a valutare le offerte

C'è un attaccante teoricamente perfetto - per caratteristiche fisiche e tecniche - per ricoprire il ruolo di vice Lukaku: è Felipe Caicedo. La punta della Lazio, che ha un contratto con il club biancoceleste fino al giugno 2022, non è ufficialmente sul mercato ma i biancocelesti sono pronti a prendere in considerazione eventuali offerte e valutano il suo cartellino non meno di 8 milioni. Caicedo gioca poco ma segna puntualmente gol molto pesanti (quest'anno cinque in campionato e uno in Champions), va in rete quando entra nel finale di partita garantendo punti pesantissimi (Torino e Juve per esempio) ma fa bene anche quando il minutaggio è più ampio. Il problema è che reclama più spazio e non lo trova: le gerarchie di Simone Inzaghi sono chiare. Da qui, con il disappunto per l'esclusione nel match di San Siro contro il Milan, la richiesta di cambiare aria: Lotito non fa muro ma neppure sconti.