Inter, vertice col Chelsea per Onana: Vicario per sostituirlo, non Kepa

C'è stato l'incontro tra l'Inter e il Chelsea, a Milano, per discutere della situazione di André Onana. I Blues vogliono portare a Londra il portiere camerunese arrivato a parametro zero all'Inter dall'Ajax, ma il primo colloquio tra le parti è servito per fissare i paletti di una trattativa che inizierà nelle prossime settimane. L'Inter chiede almeno 40 milioni di euro e ha messo in chiaro di non voler inserire Kepa, portiere spagnolo del Chelsea, nel discorso, senza però chiudere la porta ad altre contropartite di movimento.