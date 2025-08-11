Logo SportMediaset
Mercato

Il Tottenham fa sul serio per Savinho: offerti 50 milioni al City

11 Ago 2025 - 20:31
© afp

© afp

Il Tottenham dopo la partenza di Son vuole regalare un grande colpo ai propri tifosi. Per colmare il vuoto lasciato dal coreano gli Spurs vorrebbero portare a White Heart Lane Savinho del Manchester City. Una trattativa difficile ma a cui i Citizens non hanno chiuso le porte. Tanto che i londinesi avrebbero già presentato una prima offerta da 50 milioni di euro per il talento brasiliano classe 2004. Una cifra non ritenuta sufficiente dai vertici di Manchester che vogliono di più per far partire il giovane esterno offensivo. 

