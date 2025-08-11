Logo SportMediaset
Mercato

City, se parte Savinho all-in su Rodrygo

11 Ago 2025 - 21:45
© italyphotopress

© italyphotopress

Per un brasiliano che potrebbe partire, un altro potrebbe arrivare: a Manchester, sponda City, c'è grande movimento sugli esterni. Tutto parte dall'interesse del Tottenham per Savinho: gli Spurs fanno sul serio per il brasiliano classe 2004 e avrebbero messo sul piatto già un'offerta da 50 milioni di euro. Cifra non sufficiente per i Citizenz che però, capito il forte interesse per l'ex Girona, si starebbero guardando intorno per capire come sostituire l'eventuale partenza di Savinho. Il nome in cima alla lista di Guardiola è quello di Rodrygo del Real Madrid. Nella collezione di stelle messe a disposizione di Xabi Alonso il brasiliano è quello considerato più "sacrificabile". Il classe 2001 non smania dalla voglia di lasciare Madrid ma la possibilità di giocare per Pep potrebbe cambiare tutto: per strapparlo a Florentino Perez servirà comunque un'offerta monstre intorno ai 100 milioni di euro. 

