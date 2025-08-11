L'Equipe: "Inter su Akliouche, costa 70 milioni"

La più classica delle "cotte" estive. L'Inter ha sfidato (e vinto) in amichevole contro il Monaco e, secondo quanto riporta il quotidiano francese l'Equipe, i vertici nerazzurri sarebbero rimasti stregati di Maghnes Akliouche. Il trequartista mancino classe 2002 ha anche segnato un bellissimo gol nel test match vinto dall'Inter per 2-1. Il calciatore sarebbe anche in uscita da Montecarlo ma a spaventare è la richiesta per il suo cartellino: 70 milioni di euro. Una cifra monstre che difficilmente l'Inter potrà raggiungere. Lo stesso giocatore si sarebbe rassegnato a trascorrere un altro anno nel Principato: sotto contratto fino al 2028, aveva espresso privatamente un certo scetticismo sulle sue possibilità di lasciare il club alle condizioni stabilite dall'ASM.